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Pembe Panter Ayşe yakalandı:

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Pembe Panter Ayşe yakalandı:
Adana'da, sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle gecelik 3 bin liraya 'VIP' fuhuş yaptığı ve fuhşa yer temin ettiği öne sürülen 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B. (24) yakalandı.

Adana polisi, iddiaya göre, Ayşe B.'nin, sosyal medya hesaplarından anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığını ve fuhşa yer temin ettiğini belirledi.

Lüks otellerde 'VIP' fuhuş yapan, 'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin, gecelik 3 bin lira istediği kişilerden sosyal medyadan görüntülü konuşup, kendisini gösterdiği de saptandı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Ayşe B.'nin, 'fuhuş yapmak' ve 'fuhşa yer temini etmek' suçlarından kaydı olduğu, fuhşa yer temin ettiği kişilerden de 500 lira aldığı ortaya çıktı.

 

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