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PELİN ÖZTEKİN BİKİNİYE GİRDİ

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PELİN ÖZTEKİN BİKİNİYE GİRDİ
Verdiği kilolarla bambaşka biri olan oyuncu Pelin Öztekin, deniz sezonunu açtı. Bikinili poz paylaşan Öztekin, görüntüsüyle şaşırttı

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin verdiği kilolarla çok değişti. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncunun dört yılda verdiği 93 kilo ile geçirdiği büyük değişim sevenlerini şaşırtmaya devam ediyor.

DENİZ SEZONUNU AÇTI

Dört yılda 93 kilo veren Öztekin çok farklı birine dönüştü. Instagram hesabından deniz sezonunu açan Öztekin, bikinili verdiği pozla ne kadar yol katettiğini takipçilerine göstermiş oldu.

153 KİLOYDU

Yolun başındayken 153 kilo olan Öztekin, geçirdiği mide küçültme operasyonları, uyguladığı sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz sayesinde dört yılda 93 kilo verdi.

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