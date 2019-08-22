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PELİN BATU, EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!

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PELİN BATU, EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR!
Oyuncu, sunucu ve tarihçi kimliği ile bir dönemin en çok konuşulan ismi Pelin Batu ekranlara geri dönüyor.

MedyaRadar'ın haberine göre; Oynadığı filmlerle 2000’lerin başında ismini duyuran daha sonra tarihçi kimliği ile yer aldığı Tarihin Arka Odası programında açıklamaları ve yorumlarıyla birçok kez gündem olan başarılı ekran yüzü Pelin Batu ekranlara geri dönüyor
Bu kez dijitalde izleyeceğiz. 
İsmail Saymaz, Hikmet Genç, Mehmet Ayan gibi isimlerin haftalık program yaptığı 
ve birçok da özel röportaja imza atan Biz10 TV youtube kanalı ile anlaşan Pelin Batu uzun bir süre sonra ekranlara dönüyor.

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