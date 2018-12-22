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Pelin Akil daha doğum yapmadan sitem etti!

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Pelin Akil daha doğum yapmadan sitem etti!
Hamileliğinin 18. haftasında olan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Hamileliğinin 18. haftasında olan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan'la evli olan Pekin Akil 18 haftalık hamile. Hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu hamileliği ile ilgili yaşadığı durumları da yine sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaşıyor. Akil'in son olarak Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşım oldukça dikkat çekti. İşte Akil'in o paylaşımı "Bugün de böyle kurumuş dudaklar ve sivilcelerle uyandım, sesim hala kısık, akşam oyuna gelecekleri umarım üzmem, analık zormuş be anacım, daha şimdiden..." resim-173145rf-002.jpg

 

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