PELİKANCILAR'IN ARKASINDA KİM VAR?

Pelikancılar, kendilerini hedef alan AKP’li üst düzey isimlere karşı sosyal medyada yeni bir açıklama yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vuran Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. Pelikan Darbesi olarak anılan sürecin sonu, bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti.

AKP içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor. Bunun yan ısıra Erdoğan’a yakın bakan ve millevekillerinin bazıları da Pelikancılara karşı duruş sergiliyor. Bu isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal geliyor. Ünal son olarak “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” sözleriyle gündeme gelmişti.