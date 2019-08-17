  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAİSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!

PELİKANCILAR'IN ARKASINDA KİM VAR?

»
PELİKANCILAR'IN ARKASINDA KİM VAR?
Pelikancılar, kendilerini hedef alan AKP’li üst düzey isimlere karşı sosyal medyada yeni bir açıklama yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vuran Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. Pelikan Darbesi olarak anılan sürecin sonu, bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti.
AKP içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor. Bunun yan ısıra Erdoğan’a yakın bakan ve millevekillerinin bazıları da Pelikancılara karşı duruş sergiliyor. Bu isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal geliyor. Ünal son olarak “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” sözleriyle gündeme gelmişti.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÜNLÜ TATİL KÖYÜNDE KAN DONDURAN TECAVÜZ OLAYI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:58
  • İSTANBUL, SAĞANAK YAĞMURA TESLİM OLDU!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:55
  • İŞÇİNİN HAKLARI NELER?17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:47
  • MEHMET METİNER, SÖZLERİNİ GERİ ALDI!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:39
  • HOLLANDA PRENSESİ HAYATINI KAYBETTİ!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:29
  • İSTANBUL'DA TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
  • PELİKANCILAR'IN ARKASINDA KİM VAR?17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
  • NAZLI KAYI, TATİLE DOYAMADI17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:14
  • CANSU'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALAR GELDİ!17 Ağustos 2019 Cumartesi 13:06
  • CHLOE, SERDAR'DAN VAZGEÇEMİYOR!17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim