Yaşar Çakmak / Güncel

PEKİ SEN NEREDEYDİN?

Magazin gündemine bugün bomba gibi düşen Caner Erkin’in eski eşi için söylediği çok ağır sözler: “Peki Caner sen neredeydin?” Eşin bunları yaparken sen bunlara nasıl müsade ediyordun? Sabah kalktığında televizyon kanallarındaki magazin yorumcularının diline düşmüştün. Tabii herkes şok şok diyordu. Keşke seni eleştirenlerde magazinci olsalardı, biliyorsun son dönemde magazinden anlamayan, magazinin tarihini bilmeyen çoğu sanatçı şimdi reyting için magazin yorumcusu oldu. Bunların diline düşmüştün Caner. Çoğu şunu diyordu “Magazinde böyle bir durumu ilk kez görüyoruz.” Tabi bizim için bu ilk kez değil, önce annesi ile aşk yaşayan daha sonra kızıyla evlenen insanları da gördük sosyete de. Magazin basınında eski eşin ile ilgili Akmerkez kaçamağı haberi dün gibi aklımda. Berkay ile yakalandığında sen haberin yanlış olduğunu söyleyip eşine sahip çıkmıştın. Şimdi söylediğin bu sözleri, suçlamaları sırayla anlatacağım.

İçki masalarında, masanın üstüne çıkarak erotik dans ettiğini söylüyorsun,

Cevap: Bunu sana Asena mı anlattı yoksa başka bir yerden mi duydun?

Erkeklerle kayak yapmaya tatile gittiğini söylüyorsun,

Cevap: Sen mi gönderiyordun yoksa kendisi senden gizli mi gidiyordu? Hangi erkek karısını bir başka erkekle kayak yapmaya gönderir? Bu kadar geniş misin?

Çocuğunun yanında başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söylüyorsun,

Cevap: Peki sen başında mıydın? Yoksa başka birisi mi anlattı?

Otel odasında çocuğunun yanında sevgilisinden dayak yiyerek burnunun kırıldığını söylüyorsun,

Cevap: Eski eşin otel odasında çocuğunun yanında sevgilisinden dayak yerken peki sen yan odada başka bir kadınla mıydın?

Pes doğrusu! Bu kadar genişlik olmaz, Caner Erkin’in eski eşinin daha önce İzmir’de sitriptiz yaptığını ve bu kadar ağır suçlamalarda bulunmasını hiç doğru bulmadım. Eski eşin bu kadar şey yapacak o zaman ayrılmayacaksın peki şimdi nafakasını parasını istediği için mi böyle yaptın? Bir erkeğe yakışmayan sözler bunlar Caner!