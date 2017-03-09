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Pegasus, İzAir`in tamamına sahip oluyor!

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Pegasus, İzAir`in tamamına sahip oluyor!
Pegasus Hava Taşımacılığı, Air Berlin`in elinde bulunan yüzde 29.51 İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştı.

Pegasus Hava Taşımacılığı, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştı.

Pegasus'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, satın alma anlaşmasıyla birlikte Pegasus'un İzAir'deki payı yüzde 98.63'e yükselecek ve "Air Berlin Türkiye Projesi"ne yönelik anlaşmalar da nihai olarak sona erecek.

Açıklamada, "Pay devri işleminin T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve rekabet otoriteleri nezdindeki başvuru ve izin süreçlerinin tamamlanması üzerine gerçekleşmesi öngörülmektedir" denildi.

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