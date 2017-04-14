  • BIST 89.784
  • Altın 152,891
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9225
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAntalya için kuvvetli yağış uyarısı

Pegasus, İzair için başvuru yaptı

»
Pegasus, İzair için başvuru yaptı
Pegasus Havayolları, Air Berlin`in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini almak için Rekabet Kurulu`na başvurdu. Rekabet Kurulu`ndan onay çıkması halinde Pegasus, İzAir`in yüzde 98.63`üne sahip olacak.

Pegasus Havayolları, geçtiğimiz ay duyurduğu satın alma işlemi için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Başvuru Rekabet Kurulu'nun sitesinde 'Air Berlin'in İzair'de sahip olduğu hisseler ve bunlara bağlı olan hak ve imtiyazların tamamının Esas Holding'in kontrol ettiği Pegasus tarafından devralınması' ifadesi ile yer aldı.

Pegasus Havayolları, 9 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Air Berlin'in elinde bulunan yüzde 29.51 oranındaki İzAir hissesini 1.2 milyon euroya satın almak için anlaştığını duyurmuştu. Bu anlaşma ile birlikte Pegasus'un İzAir'deki payının yüzde 98.63'e yükseleceği belirtilmişti.

Anlaşmanın tamamlanabilmesi için gerekli Rekabet Kurulu başvurusu yapılırken, onayın çıkması durumunda Pegasus İzair'in tamamına yakınına sahip olacak.

Nisan 2005'te İzmirli iş adamları tarafından kurulan İzair Esas Holding'ten ilk yatırımını 2007 yılında almış, Ekim 2010'da ise Pegasus Havayolları, İzAir'deki hissesini yüzde 72.57'ye çıkarmıştı. Pegasus daha sonra kendine ait hisselerin yüzde 46,82’sini Air Berlin'e satmıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK seçmenleri kısa mesaj ile uyardı14 Nisan 2017 Cuma 11:58
  • Akdağ: Çok yakında açıklanacak14 Nisan 2017 Cuma 11:57
  • Büyükanneler maaşlarını almaya başladı14 Nisan 2017 Cuma 11:55
  • Araç sahipleri dikkat! Karşı hamle geldi14 Nisan 2017 Cuma 11:54
  • 18 yaşındaki kızını öldürüp polise teslim oldu14 Nisan 2017 Cuma 11:52
  • Pegasus, İzair için başvuru yaptı14 Nisan 2017 Cuma 11:51
  • Soylu'dan Diyarbakır'daki saldırı ile ilgili flaş açıklama14 Nisan 2017 Cuma 11:49
  • Bahçeli'nin tartışmalı açıklamasının ardından bu paylaşıldı14 Nisan 2017 Cuma 11:28
  • 14 ton uyuşturucu ele geçirildi14 Nisan 2017 Cuma 11:14
  • Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlatıldı14 Nisan 2017 Cuma 11:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim