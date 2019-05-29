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PEDOFİLİYİ ÖVEN KİTABA ÜNLÜLER TEPKİSİZ KALMADI

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PEDOFİLİYİ ÖVEN KİTABA ÜNLÜLER TEPKİSİZ KALMADI
Çocuk istismarını överek gündeme bomba gibi düşen Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki'ye ünlü isimler sert tepki gösterdi.

 Ünlü oyuncu Pınar Altuğ skandal kitap için, "Yettiniz be yettiniz! Allah topunuzun belasını versin." dedi.

Çocuk istismarını meşrulaştırdığı ve özendirdiği gerekçesiyle sosyal medyada gündem olan Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından Abdullah Şevki imzasıyla yayımlanan Zümrüt Apartmanı isimli kitapta çocuk istismarının özendirici bir dille anlatılması, binlerce insanın sosyal medyada tepki göstermesine neden olmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER SESSİZ KALMADI

Birçok ünlü isimde skandal kitaba sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kitabın yazarı Abdullah Şevki'ye sert tepki gösterdi.

 

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