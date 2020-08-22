Peçe yorumu başını yaktı!

Öte yandan yeni proje müjdesi de veren Hülya Avşar, müzikale imza atacağını söyledi. Avşar, müzikalin ekim ya da kasım aylarında hazır olacağını söylemişti.

56 yaşındaki Hülya Avşar, "Müzikalde kimler olacak?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

''Şükrü Avşar'ın da, benim de yapmamız gereken en önemli şey; her şeyin en iyisi olması ve yıllarca sürecek bir işin ortaya çıkması... Amacımız o. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum.''