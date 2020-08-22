Peçe yorumu başını yaktı!

Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda bir restorandan çıkarken görüntülenmişti. Ülkeyi saran Covid-19 virüsüne karşı taktığı siyah renkli maskesiyle gazetecilerin karşısına çıkan Avşar, şunları söylemişti:
"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış, biliyorlarmış başımıza gelecekleri... Zehra görmüştü birini 'Öcü' demişti, korkmuştu. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi"
Avşar kızı bu açıklamasıyla herkesin tepkisini çekmişti, eleştiriler çığ olup büyümüştü. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre ünlü sanatçı, sarf ettiği sözlerin yanlış anlaşıldığını belirtse de Önder G. isimli bir vatandaş savcılığa başvurarak Avşar'dan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Hülya Avşar hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlatıldı.
Önder G., şikayet dilekçesinde Hülya Avşar'ın bir kesimi dini ritüelleri nedeniyle alenen aşağıladığını kaydederek "Sırf inançları dolaysıyla insanlara öcü yakıştırması yapan Hülya Avşar'ın cezalandırılması gerekir" dedi.
Hülya Avşar'ın soruşturma açılmasına neden olduğu tam açıklaması ise şu şekildeydi:
"Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini "öcü" demişti. Korkmuştu.''
''Bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla bununla ilgili yazılar yazmıştım. Daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye... Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi...''
''Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin..."
Öte yandan yeni proje müjdesi de veren Hülya Avşar, müzikale imza atacağını söyledi. Avşar, müzikalin ekim ya da kasım aylarında hazır olacağını söylemişti.
56 yaşındaki Hülya Avşar, "Müzikalde kimler olacak?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
''Şükrü Avşar'ın da, benim de yapmamız gereken en önemli şey; her şeyin en iyisi olması ve yıllarca sürecek bir işin ortaya çıkması... Amacımız o. İyi bir şey çıkacağını düşünüyorum.''
''Zamanlaması bence çok doğru. Çünkü sinema durumu farklı, daha doğrusu bir türlü açılamıyor. Onun için şu an tam sahne zamanı. Erkek oyuncu tabii ki olacak ama daha belli değil.''