İHA'nın haberine göre; Akmerkez, haftanın ilk iş gününün yorgunluğunu açık havada spor yaparak atmak isteyenler için Adidas Runners koçları ile Üçgen Teras'ta fonksiyonel antrenman programı hazırladı. Vücudun işlevsellik kazanmasını amaçlayan hareketlerden oluşan fonksiyonel antrenman ile katılımcılar; hız, esneklik ve denge kazanırken aynı zamanda daha dayanıklı hale gelecekler. Kontejanın sınırlı olduğu etkinlik, saat 20.00'da başlayacak.
- BIST 98.987
- Altın 276,648
- Dolar 5,7143
- Euro 6,3121
- İstanbul 26 °C
- Ankara 24 °C
- ABD'NİN SEYAHAT UYARISINA, TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!
- AHMET TÜRK, BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
- MARDİN'DEN ACI HABER! 1 POLİS ŞEHİT
- KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A KARARNAME ÇIKIŞI!
- İSTANBUL FATİH'TE YANGIN!
- PAZARTESİ SENDROMUNA ÇÖZÜM!
- ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PİRİMİNE ZAM!
- ERDOĞAN'DAN BEŞİR ATALAY'A SERT SÖZLER!
- SİGARA CEZALARINDA REKOR RAKAM!
- DEVLETTEN ANNELERE DOĞUM YARDIMI!
- DEAŞ'IN KRİTİK İSMİ İSTANBUL'DA YAKALANDI!
- BERK SUYABATMAZ, BURCU ESMERSOY'DAN BOŞANDI!
- DEMİREÖREN, PİYANGODAN KARLI ÇIKTI!
- HANDE ERÇEL, TAKİPÇİSİNE DAVA AÇTI!
- CANAN KARATAY'DAN GAZLI İÇECEKLERLE İLGİLİ NET UYARI GELDİ!
PAZARTESİ SENDROMUNA ÇÖZÜM!
Akmerkez, yaz boyunca gerçekleştirdiği spor etkinlikleri dahilinde fonksiyonel antrenman programı hazırladı.
Etiketler: İş, Sendrom, Yorgunluk, Fonksiyonel Antreman
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'NİN SEYAHAT UYARISINA, TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye ile ilgili yaptığı seyahat uyarısına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlık yaptığı açıklamada "Bir seyahat uyarısının maksat ve mahiyetini aşan ifadeler içeren bu açıklamanın iyi niyetle kaleme alındığını
AHMET TÜRK, BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, verdiği bir röportajda "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım" dedi.
MARDİN'DEN ACI HABER! 1 POLİS ŞEHİTMardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisimiz şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A KARARNAME ÇIKIŞI!CHP lideri tank palet fabrikasının satışına ilişkin yeni bir iddia gündeme getirdi.
İSTANBUL FATİH'TE YANGIN!İstanbul Fatih'te metruk bina alev alev yandı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
VİDEO GALERİ
- 13:23 - ABD'NİN SEYAHAT UYARISINA, TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ!
- 13:10 - AHMET TÜRK, BBC'YE AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
- 12:52 - MARDİN'DEN ACI HABER! 1 POLİS ŞEHİT
- 12:26 - KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A KARARNAME ÇIKIŞI!
- 12:19 - İSTANBUL FATİH'TE YANGIN!
- 12:08 - PAZARTESİ SENDROMUNA ÇÖZÜM!
- 12:01 - ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PİRİMİNE ZAM!
- 11:50 - ERDOĞAN'DAN BEŞİR ATALAY'A SERT SÖZLER!
- 11:39 - SİGARA CEZALARINDA REKOR RAKAM!
- 11:35 - DEVLETTEN ANNELERE DOĞUM YARDIMI!
- 11:30 - DEAŞ'IN KRİTİK İSMİ İSTANBUL'DA YAKALANDI!
- 11:22 - BERK SUYABATMAZ, BURCU ESMERSOY'DAN BOŞANDI!
- 11:13 - DEMİREÖREN, PİYANGODAN KARLI ÇIKTI!
- 11:05 - HANDE ERÇEL, TAKİPÇİSİNE DAVA AÇTI!
- 10:57 - CANAN KARATAY'DAN GAZLI İÇECEKLERLE İLGİLİ NET UYARI GELDİ!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim