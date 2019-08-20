PAYLAŞIMLARI YÜREK HOPLATTI!

Bir süredir çocuğuyla birlikte tatilde olan ABD'li magazin yıldızı Khloe Kardashian, Instagram'da paylaştığı videoda, tekne keyfi yaparken görülüyor.

Khloe Kardashian, bir süredir çocuğuyla birlikte tatil yapıyor. Instagram paylaşımları ile tatiline dair detayları takipçilerine ulaştıran Kardashain, son olarak hızla giden bir teknede güneşlenirken çekilmiş bir videosunu yayınladı.