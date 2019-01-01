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Paylaşımları ele veriyor Şeyma yine yakalandı..

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Paylaşımları ele veriyor Şeyma yine yakalandı..
Acun Ilıcalı ile evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandıran Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün samimi bir şekilde görüntülendiği Fransız DJ Guido Senia ile aynı partiye katıldı.

AYNI MEKANDAN PAYLAŞIM

Yaptığı paylaşımlardan partileri çok sevdiği belli olan Şeyma Subaşı son olarak geçtiğimiz akşam İbiza’da düzenlenen Circoloco partisinde olduğunu gösteren bir kare paylaştı.

Aynı dakikalarda Guido Senia’nın hesabında da benzer bir paylaşım vardı. Fransız DJ’in Circoloco etkinliklerinde çaldığı biliniyor.

Ortaya çıkan bu paylaşımla birlikte Subaşı ve Senia’nın arasındaki yakınlığın daha da ilerlediği söyleniyor. Subaşı ve DJ'in bu benzer paylaşımı herkesin yeniden bu konuyu konuşmasına yol açsa da Subaşı konuya dair açıklama yapmıyor.

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