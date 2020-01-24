''Patronun Mermi mi Yemek İstiyor?'''

Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve arkadaşı Serhan Kerim Adalı, Selahattin Aydoğdu'nun oğullarının işlettiği mekanda yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkardı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte olan Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı; daha önce Fatih Terim'le kavga eden kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun oğulları Uğur Aydoğdu ve abisi Fikret Aydoğdu'nun işlettiği Fiko Ocakbaşı'da yüksek hesap gerekçesiyle kavga çıkardı.

"PATRONUN MERMİ Mİ YEMEK İSTİYOR?"

Günaydın'ın haberine göre; hesabın tamamını ödemek istemedikleri için mekan sahipleri ile çıkan kavgada taraflar, birbirini yaraladı. Olay yerine gelen emniyet güçleri tarafından karakola götürülen dörtlü, ifadelerinde yaşanan kavgayı anlattı.

Fiko Ocakbaşı'nın ortaklarından Uğur Aydoğdu ifadesinde; olay günü Kadayıfçıoğlu ve Adalı'nın garsonlara hesabın bir kısmını ödemek istediklerini söylediğini anlattı. Aydoğdu, garsona hesabın tamamını ödemeleri gerektiğini söylediğini fakat garsonun, Aydoğdu'nun yanına bir kez daha gelerek Kadayıfçıoğlu'nun "Patronun mermi mi yemek istiyor?" dediğini ileri sürdü.

YUMRUK VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Aydoğdu ifadesinde, bu sözler üzerine iki gencin oturduğu masaya gidip Kadayıfçıoğlu'na, "Bana mermi yedirecekmişsiniz!" deyince Adalı'nın üzerine yürüyüp küfürler savurduğunu ifade etti. Abisi Fikret Aydoğdu ile ikiliyi dışarı çıkardığını anlatan işletmeci, dışarıda tarafların kendilerine yumruk ve tekmelerle saldırdığını, kendilerini korumak için karşılık verdiklerini, bu sırada Adalı'nın, Aydoğdu'nun burnunu kırdığını kaydetti.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu

"DIŞARI GELİN" DEDİ VE KAVGA ÇIKTI

Kadayıfçıoğlu ve Adalı ise mekan sahiplerini yaklaşık bir yıldır tanıdıklarını, mekanla anlaşmalarının olduğunu, her geldiklerinde hesabın yüzde 70'lik kısmını ödediklerini belirtti. Olay günü hesabın tamamı talep edilince tartışma çıktığını söyleyen ikili, Aydoğdu'nun masalarına gelerek "Dışarı gelin" dediğini ve dışarıda kavga çıktığını anlattı.

DÖRT ŞÜPHELİNİN 7 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda mekandan alınan güvenlik kamerası görüntüleri ve Adli Tıp Kurumu'nun darp raporu neticesinde Alaattin Kadayıfçıoğlu, Serhan Kerim Adalı, Uğur Aydoğdu ve Fikret Aydoğdu'nun şüpheli olarak yer aldığı iddianame düzenlendi. Dört şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, yaralama' suçları kapsamında 7 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

Selahattin Aydoğdu