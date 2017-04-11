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Patlamadan ilk görüntüler

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Patlamadan ilk görüntüler
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters, güvenlik ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde Emniyet bölgesinde araç tamir yerinde patlama olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan bir güvenlik k

Diyarbakır Bağlar'daki patlamanın nedeni henüz netleşmezken Reuters haber ajansı, güvenlik ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde Emniyet bölgesinde araç tamir yerinde patlama olduğunu belirtti.Reuters'a konuşan bir güvenlik kaynağı, Emniyet'in içinde oksijen tüpleri ya da yakıt tanklarının da patlamış olabileceğini söyledi.Emniyet kaynakları patlamada yaralılar olduğunu ve bölgeye ambulansların sevk edildiğini bildirirken, bir görgü tanığı olay bölgesinden dört yaralının ambulansla hastaneye götürüldüğünü aktardı.

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