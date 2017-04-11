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- Yayın sonrası yumruklaştılar
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- Son dakika.. Diyarbakır'da patlama.. İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Patlamadan ilk görüntüler
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Uluslararası haber ajansı Reuters, güvenlik ve sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde Emniyet bölgesinde araç tamir yerinde patlama olduğunu belirtti. Reuters'a konuşan bir güvenlik k
Etiketler: DİYARBAKIR, PATLAMA
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