  • BIST 91.342
  • Altın 150,447
  • Dolar 3,7221
  • Euro 3,9466
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Patlama bölgesinde polis anons yapıyor

»
Patlama bölgesinde polis anons yapıyor
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet bakım onarım binasında panzerin onarımı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfa

erkez Bağlar ilçesindeki çevik kuvvet bakım onarım binasında panzer bakım ve onarımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.  Patlamanın şiddeti ile söz konusu binada kısmen çökme meydana geldi, çevredeki binalarda ve araçlarda hasar oluştu.  Çökmenin meydana geldiği binada AFAD ekiplerinin çalışması sürüyor.  Öte yandan polisler gaz sızıntısı riskine karşı anons yaparak binalarda mutfak tüplerinin açılmaması ve sigara içilmemesi yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

AA

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... Son mesajı ortaya çıktı: Yaptım bir hata11 Nisan 2017 Salı 09:58
  • Öğrenci servisi TIR'a çarptı: 1 ölü, 11 yaralı11 Nisan 2017 Salı 09:37
  • Son dakika: Kapadokya'daki balon kazası ile ilgili şok iddia!11 Nisan 2017 Salı 09:34
  • Son dakika: Trafik sigortasında yeni düzenleme! İşte ödenecek ücretler...11 Nisan 2017 Salı 09:30
  • Çırılçıplak bulunan üniversitelinin durumu ağır!10 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
  • Yalçın Akdoğan'ın gündeme oturan paylaşımından açıklama10 Nisan 2017 Pazartesi 14:01
  • Son dakika haberi… YSK’dan tercih açıklaması10 Nisan 2017 Pazartesi 12:51
  • Hakan Bayrakçı: Yüzde 51-52 gibi bir rakamla ‘hayır’ çıkacak10 Nisan 2017 Pazartesi 12:47
  • Başbakan’ın Fox Tv’de ‘zor anları’10 Nisan 2017 Pazartesi 12:39
  • Büyükşehir belediyesi yasağı böyle deldi!09 Nisan 2017 Pazar 17:05
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim