Bekleme süresi dolmadan 34 general ve amiralin emekli edilmesinin gerekçesi nedir? Emekliye sevk edilen bu isimler hakkında görev süreleri boyunca görevi ihmal başta olmak üzere bir idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa kimler hakkında açılmıştır? FETÖ mağduru olan ve FETÖ ile mücadelede mağduriyetlerinden, bilgi ve birikimlerinden yararlanılması gereken general ve amirallerin bekleme süresi dolmadan emekliye sevk edilmesinin gerekçesi nedir? Terfi alan ya da emekliye sevk edilen personele ilişkin ilgili kuvvet komutanlarının görüşü alınmış mıdır? Kuvvet komutanlarının olumlu görüşüne rağmen emekliye ayrılan personel bulunmakta mıdır? Kuvvet komutanlarının olumsuz görüşüne rağmen terfi edilen personel bulunmakta mıdır?”
- BIST 99.768
- Altın 262,513
- Dolar 5,4823
- Euro 6,1296
- İstanbul 29 °C
- Ankara 28 °C
- HÜMEYRA PARASINI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR!
- SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?
- CANAN DANYILDIZ, BEREN SAAT İLE İLGİ SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!
- ATHENA GÖKHAN'DAN BAKAN ZİYA SELÇUK'A İZMİR MARŞI TEPKİSİ!
- İMAMOĞLU, ZEYNEP OSMANOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ!
- HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ ERKEN SEÇİM İÇİN GÜN VERDİ!
- EKREM İMAMOĞLU'NDAN, RAVZA KAVAKÇI HAKKINDA ŞOK İDDİA!
- PAŞALAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?
- MECLİSTE KAHVE %100 ZAMLANDI!
- LOPEZ KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!
- DİLAN TELKÖK VE BERKAY HARDAL ÇİFTİ İLK KEZ EL ELE GÖRÜLDÜ!
- MÜJDE UZMAN'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!
- ALİ SUNAL BABA OLDU!
- KENAN DOĞULU BEREN SAATİ NEDEN ALDATTI?
- LOPEZ KONSERİNDE İZDİHAM YAŞANDI!
PAŞALAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.
Etiketler: Yüksek Askeri Şura, Emekli, Meclis Gündemi
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HÜMEYRA PARASINI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR!Ünlü sanatçı Hümeyra'nın, Endemol Medya Prodüksiyon'a açtığı alacak davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Alacağının bir kısmını tahisl eden ünlü sanatçı, faizleri için hala uğraşıyor.
SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?Seda Sevin ve Kaya Çilingiroğlu 2 senelik ilişkilerine geçen ay nokta koymuştu.
CANAN DANYILDIZ, BEREN SAAT İLE İLGİ SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!Dün milyonların izlediği "Beyaz Magazin" canlı yayınında Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'dan HIV virüsü kaptığı iddiasını dile getiren gazeteci Canan Danyıldız bugünkü canlı yayında Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan özür dileyerek herkesi şaşırttı.
ATHENA GÖKHAN'DAN BAKAN ZİYA SELÇUK'A İZMİR MARŞI TEPKİSİ!Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u eleştirdi.
İMAMOĞLU, ZEYNEP OSMANOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ!Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 2. Abdülhamid’in torunu şehzade Ertuğrul Osman'ın eşi Zeynep Osman ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği günden bazı detaylar paylaştı.
VİDEO GALERİ
- 13:39 - HÜMEYRA PARASINI ALMAK İÇİN UĞRAŞIYOR!
- 13:30 - SEDA SEVİN VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU AYRILIĞINDAKİ ASIL GERÇEK NE?
- 13:05 - CANAN DANYILDIZ, BEREN SAAT İLE İLGİ SÖZLERİNDEN GERİ ADIM ATTI!
- 12:59 - ATHENA GÖKHAN'DAN BAKAN ZİYA SELÇUK'A İZMİR MARŞI TEPKİSİ!
- 12:45 - İMAMOĞLU, ZEYNEP OSMANOĞLU'YLA BİR ARAYA GELDİ!
- 12:38 - HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ ERKEN SEÇİM İÇİN GÜN VERDİ!
- 12:25 - EKREM İMAMOĞLU'NDAN, RAVZA KAVAKÇI HAKKINDA ŞOK İDDİA!
- 12:17 - PAŞALAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?
- 11:56 - MECLİSTE KAHVE %100 ZAMLANDI!
- 11:49 - LOPEZ KONSERİNE ÜNLÜ AKINI!
- 11:39 - DİLAN TELKÖK VE BERKAY HARDAL ÇİFTİ İLK KEZ EL ELE GÖRÜLDÜ!
- 11:30 - MÜJDE UZMAN'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!
- 11:24 - ALİ SUNAL BABA OLDU!
- 11:17 - KENAN DOĞULU BEREN SAATİ NEDEN ALDATTI?
- 11:09 - LOPEZ KONSERİNDE İZDİHAM YAŞANDI!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim