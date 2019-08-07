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PAŞALAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?

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PAŞALAR NEDEN EMEKLİ EDİLDİ?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Bekleme süresi dolmadan 34 general ve amiralin emekli edilmesinin gerekçesi nedir? Emekliye sevk edilen bu isimler hakkında görev süreleri boyunca görevi ihmal başta olmak üzere bir idari soruşturma açılmış mıdır? Açıldıysa kimler hakkında açılmıştır? FETÖ mağduru olan ve FETÖ ile mücadelede mağduriyetlerinden, bilgi ve birikimlerinden yararlanılması gereken general ve amirallerin bekleme süresi dolmadan emekliye sevk edilmesinin gerekçesi nedir? Terfi alan ya da emekliye sevk edilen personele ilişkin ilgili kuvvet komutanlarının görüşü alınmış mıdır? Kuvvet komutanlarının olumlu görüşüne rağmen emekliye ayrılan personel bulunmakta mıdır? Kuvvet komutanlarının olumsuz görüşüne rağmen terfi edilen personel bulunmakta mıdır?”

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