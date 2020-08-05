Geçtiğimiz dönem CHP'den cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

"İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, “Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi."

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin geçtiğimiz dönem cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiası tartışılmaya devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, “Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi." ifadesini kullandı. Öztürk, İnce'nin İstanbul'a gelerek görüşmeler yaptığını kaydetti.

Öztürk, "Muharrem İnce'yi dün bazı CHP milletvekillerinden telefonla arayanlardan -'Gel bu işten vazgeç. Mücadeleni partimizde sürdür' diyenler de, 'Haklısın. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Belediye başkanları illerinde partiyi yönetir hale geldi' diye yakınanlar da var.

İnce, CHP'den ayrılacağını, partisini kuracağını belirtti, 'Partimde kalmak için kendimi zorluyorum ama olmuyor' dedi. Kendisine ve arkadaşlarına yapılanları affetmiyor. O da, belediye başkanlarının seçimlere bu kadar müdahil olmasına tepkili." görüşünü savundu.

Öztürk, "Yeni parti için görüşlerine önem verdiği ve birlikte yürümek istediği bazı isimlerle telefonla konuştu. Dün de İstanbul'a gitti. Bazı görüşmeler yapıyor. Konuştuğu 18 kişiden 17'si, “Varım” dedi.

Yeni bir siyasi parti kurulmasının gerekliliğini de anlattı. İnce'nin hem hemşerilik, hem deneyimleri nedeniyle konuşacağı isimlerden birisi de eski Başbakan Mesut Yılmaz olacak. Yılmaz ve İnce'nin eskiye dayanan dostluğu var. Bu dostane bir görüşme olacak." düşüncesini dile getirdi.

Öztürk, "Muharrem İnce, CHP seçmeninden tabii ki oy alacaktır. Ama bir o kadar da diğer siyasi partilerden de alacaktır. Ama, alınacak oy toplamlarının CHP'nin çok gerisinde olacağını İnce de hesaplıyordur.

Yeni partinin kuruluşu, zaten tartışılır durumda olan CHP'yi daha çok tartışılır yapacaktır. Dahası, İnce'nin partiden niçin koptuğunu açıklarken kuşkusuz bazı iddiaları da, buna karşın verilecek cevaplar da olacaktır. Hükûmete yakınlığı ile bilinen yorumcuların ana konusu da hep CHP olacaktır." yorumunu yaptı.

Öztürk, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine bir oy daha fazla gelsin diye çaba gösterirken, bunun için eleştirileri göze alıp açılımlar yaparken, ittifaklar oluştururken, İnce'nin parti kurma niyeti inanıyorum ki en çok Kılıçdaroğlu'nu etkilemiştir.

Yönetimden 'Giderse gitsin' diyenler, hatta bu kopuştan memnun olanlar da çıkacaktır. Unutmayalım, MHP Genel Başkanı, İyi Parti'ye giden eski MHP'lilere 'Yuvaya dönün' çağrısı yaparken, CHP'de bu ayrışma, partiyi yaralar." değerlendirmesinde bulundu.