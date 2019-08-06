PARTİDEN PARTİYE KOŞUYOR!

Güzel oyuncu Almira Ada eğlenceyi zirveler çıkarttı. Çeşme'de tatil yapan Almira erkek arkadaşlarıyla partilerde boy gösteriyor.

Almila Ada önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Oyuncu, bir happy hour partisine katılıp, dans etti.

Güzel oyuncu Almila Ada da sezonu Çeşme'de açtı.

Önceki gün 3 erkek arkadaşı ile bir beache giden oyuncu mekandaki happy hour partisine de katıldı.Almila Ada, Kanal D'de ekrana gelen Adı Efsane dizisiyle adını duyurmuş, ardından da atv'de ekrana gelen 'Cennetin Gözyaşları' dizisinde başrolde yer almıştı.