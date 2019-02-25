Partide dekolteleri konuşuldu

91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı.

Oscar töreninde her ne kadar dekolte öne çıkmasa da, partide tercih edilen dekolteler 'Oscar bitti dekolteler ortaya çıktı' dedirtti...

91. Oscar Ödül Töreni, hiçbir sansasyona mahal vermeden sona erdi. Hemen ardından düzenlenen Vanity Fair after partisi ise günün en çok konuşulan konusu oldu…