Oscar töreninde her ne kadar dekolte öne çıkmasa da, partide tercih edilen dekolteler 'Oscar bitti dekolteler ortaya çıktı' dedirtti...
91. Oscar Ödül Töreni, hiçbir sansasyona mahal vermeden sona erdi. Hemen ardından düzenlenen Vanity Fair after partisi ise günün en çok konuşulan konusu oldu…
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Partide dekolteleri konuşuldu
91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı.
Oscar töreninde her ne kadar dekolte öne çıkmasa da, partide tercih edilen dekolteler 'Oscar bitti dekolteler ortaya çıktı' dedirtti...
Etiketler: oscar, Rita Ora, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Miley Cyrus, Zoe Kravitz
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Partide dekolteleri konuşuldu91. Oscar Ödülleri'nin hemen ardından düzenlenen Vanity Fair partisine adeta ünlü yağdı.
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VİDEO GALERİ
- 18:56 - Kararı YSK verecek
- 18:26 - Partide dekolteleri konuşuldu
- 17:15 - Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu
- 16:44 - Diva'dan 500 bin liralık klip hazırlığı
- 16:36 - Reynmen ne kadar kazandığını açıkladı
- 16:16 - Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı
- 16:08 - Ankara'da dev operasyon.. 100 asker gözaltına alındı
- 15:41 - Oscar'a damga vurdular
- 14:05 - Başkalarının Hayatı
- 13:55 - Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi
- 13:26 - Örgüte dair her şeyi bir bir anlattı
- 12:42 - İspanya'da uçak düştü: 2 kişi öldü
- 09:02 - Maduro'nun sayılı günü kaldı
- 08:36 - Erdoğan'dan Mabel Matiz'e başsağlığı telefonu
- 08:21 - Simge Sağın'ın üstsüz klibine sosyal medyada tepki
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