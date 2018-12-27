Parti sabah'a kadar sürdü

Bir dergin'in düzenlediği Partiye Aslıhan Karalar, Engin-Beyza Hepileri, Gonca Vuslateri, Gül Gölge, Cansu Tosun ve Yasemin Allen gibi ünlü isimler katıldı.

Gece Hande Subaşı sahne aldı. Oyunculuktan sahnelere transfer olan Subaşı performansıyla beğeni topladı.Geçtiğimiz ekim ayında anne ve baba olan Engin-Beyza Hepileri, “İnanılmaz duygular yaşıyoruz, hayata yeniden başladık. 2.5 ay evde keyifli günler geçirdik. İlk defa gecce dışarıya çıktık, biraz tadını çıkaracağız” dedi.L’Officiel dergisi önceki gecce yeni yıl partisi düzenledi. Partiye Aslıhan Karalar, Engin-Beyza Hepileri, Gonca Vuslateri, Gül Gölge, Cansu Tosun ve Yasemin Allen gibi ünlü isimler katıldı.