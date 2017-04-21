Paris'ten arka arkaya son dakika haberleri geliyor!

Saldırı dünyaca ünlü bulvarda büyük paniğe yol açtı, görgü tanıkları insanların korkuyla sığınacak bir yer bulmak kaçıştıklarını aktardı.

Fransa'nın başkenti Paris'in en ünlü bulvarı Champs Elysees'te seçimlere 58 kala gerçekleşen silahlı saldırı, yalnızca ülkeyi değil tüm dünyayı sarstı. Bu sabahki acil güvenlik zirvesinin ardından açıklama yapan Başbakan Bernard Cazeneuve, elit birliklerin de yer aldığı ülkedeki tüm güvenlik güçlerinin seferber edildiğini açıkladı. Cazeneuve'ün verdiği bilgiye göre, 50 bin polis halihazırda seçimler için alarm durumunda.

Saldırıdan geriye kalanlar, günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Uluslararası haber ajanslarının bu sabah Paris'ten geçtiği fotoğraflarda, camlardaki kurşun delikleri ve çok sayıda televizyoncunun ünlü bulvardan yayın yaptığı görülüyor. Bazı Fransızlar ise, taşıdıkları pankartlarla polise destek verdi.

Maskeli polisler evi aradı

Fransız polisi, bu sabah saldırganın Paris'in Chelles banliyösündeki evinde arama yaptı. Maskeli polislerin yaptığı aramaya, medya büyük ilgi gösterdi. Saldırganın ailesinden üç kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, saldırganın Şubat ayında polisi tehdit ettiği için gözaltına alındığını ve ardından serbest bırakıldığını duyurdu.



Aranan bir şüpheli, Belçika’nın Anvers şehrinde polise teslim oldu. Belga haber ajansı, söz konusu şüphelinin 39 yaşındaki Yusuf el Osri olduğunu ve bütün suçlamaları reddettiğini bildiriyor.

Reuters haber ajansı ise, polisin Belçika'dan trenle gelen ikinci bir şüpheliyi aradığını duyurdu. Fransız polisi, bu bilgiyi sabah saatlerinde resmen doğruladı.

Gizli servis daha önce izledi

Fransız medyasına göre, saldırgan 39 yaşında ve Fransa vatandaşı. Sabıkası bulunan ve gizli servis tarafından izlenen saldırgan, başkent yakınındaki Seine-Saint-Denis kasabasında doğdu.

IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD'in kendi haber ajansından açıklama yaparak üstlendiği saldırıyı yapan isim Yusuf El Balciki. Örgüt, saldırganı 'Halife'nin askeri' olarak tanıttı. Fransız basını ise, saldırganın 39 yaşındaki Fransız vatandaşı Karim Cheurfi olduğunu bildiriyor. Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, saldırganın Fransız vatandaşı olduğunu açıkladı.

Videolarla saldırı çağrısı

Counter Extremism Project aldı uluslararası organizasyon, IŞİD'in sosyal medya üzerinden de Fransa’ya saldırıya başladığını aktarıyor. Euronews'in sayfalarına taşıdığı bilgiye göre, terör örgütü Fransızları kendi ülkelerine karşı saldırıya çağıran yüzlerce video yayınladı.



Reuters haber ajansı, saldırganın Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden polisleri öldürmek istediğine yönelik konuşmalar yaptığını aktarıyor.



Ünlü bulvara aracıyla geldi

Champs Elysees Bulvarı'na arabasıyla gelen saldırgan, aracından inip trafik ışıklarındaki polislere otomatik silahla ateş açtı ve ardından koşmaya başladı. Kaçan saldırgan bölgedeki diğer polisler tarafından vurularak öldürüldü.

Saldırıda bir polis öldü, bir diğeri ağır yaralandı. Fransız basını ağır yaralı polisin de öldüğünü ekrana taşıdı ancak bu bilgi henüz resmen doğrulanmış değil. Seken bir kurşun de bulvardaki turistlerden birini yaraladı.

Müşterileri bodruma sakladılar

Saldırı dünyaca ünlü bulvarda büyük paniğe yol açtı, görgü tanıkları insanların korkuyla sığınacak bir yer bulmak kaçıştıklarını aktardı. Bölgede bir restoranı bulunan Choukri Chouanine, "Müşterilerimizi bodruma saklamak zorunda kaldık" diyerek yaşananları anlattı.

Polis herkesi aradı

Champs Elysees saldırının ardından hemen boşaltıldı, metro istasyonu kapatıldı ve gökyüzünde helikopterler uçtu. Polis sosyal medyadan yaptığı çağrılarla kimsenin bölgeye yaklaşmamasını istedi.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği fotoğraflarda, polisin olay yeri çevresindeki Parislilerin üstünü aradığı ve bazı sivillerin ellerini kaldırarak polislere yaklaştığı görülüyor.

Cumhurbaşkanı François Hollande, ilk bulgulara göre saldırının terör eylemi olduğunu söyledi. Saldırı sırasında, cumhurbaşkanı adayları televizyonda kozlarını paylaşıyordu. Adaylar Marine Le Pen ve François Fillon, bugünkü kampanya programlarını iptal ettiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı açıklamayla Fransız halkına başsağlığı diledi.

Fransa, geçtiğimiz yıllarda terör örgütü IŞİD tarafından birçok kez hedef seçildi. Başkent Paris ve tatil merkezi Nice'teki saldırılarda yüzlerce insan can verdi.