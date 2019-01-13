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Paris'teki patlama da ölü sayısı 4'e yükseldi

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Paris'teki patlama da ölü sayısı 4'e yükseldi
Paris'teki bir fırında dün gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.


Fransa'nın başkenti Paris'teki bir fırında dün gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin daha yaşamının yitirdiği bildirildi.

Paris Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Paris'te dün bir fırında gerçekleşen patlamanın ardından itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda enkaz altındaki bir kadının cesedine ulaşıldı.

Böylece patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
Paris'te 9. bölgedeki fırında dün sabah yangın çıkmış, gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama, fırın ve çevredeki binalarda ağır hasara yol açmıştı.

Yaklaşık 200 itfaiyeci ve 100 polis olay yerine sevk edilmiş, bazı yaralılar helikopterlerle hastanelere kaldırılmıştı. Ayrıca çevredeki binalar ve oteller, yangının büyümesi ve başka bir patlama olasılığı nedeniyle boşaltılmıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in patlamada "2'si itfaiye eri 4 kişinin hayatını kaybettiği" açıklamasının ardından, Paris Savcılığından patlamada 2 itfaiye erinin hayatını kaybettiği, 10'u ağır 47 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Paris Savcılığının açıklamasından sonra da İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Paris'teki patlamada bir İspanyol turistin de hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Borrell, sosyal medyadaki açıklamasında, "Paris'teki patlamada aralarında bir İspanyol kadının da olduğu 3 kişinin ölmesinden büyük üzüntü duyuyorum." ifadesini kullanmıştı.

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