Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
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Pariste yangın: 7 kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
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Pariste yangın: 7 kişi hayatını kaybettiFransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
BM genel sekreteri konuştu: BM iki rgubun yanında da yer almıyacakBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan siyasi kriz konusunda BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.
"Askeri müdahale yapabiliriz"ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.
Soğuk savaş yeniden mi başlıyacakABD'nin INF anlaşmasından Rusya'yı suçlayarak çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Rus devlet başkanı açıklama yapmış "ABD çekiliyorsa bizde çekiliyoruz" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı lavrov Bişkek Kırgız Rus Üniversitesin de konuya ilişkin konuştu.
Maduro Erdoğan'a böyle seslendiVenezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İspanyol La Sexta’ya televizyonuna verdiği röportajda, “Türkiye ile ittifakımızı; ekonomik, ticari, finansal ve teknolojik açıdan güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
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