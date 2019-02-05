Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
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Pariste yangın: 10 kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
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"Halkına sırtını dönen zayıf bir lider olmayacağım"Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya merkezli haber sitesi Russia Today'ın İspanyolca servisine açıklamalarda bulundu.
Pariste yangın: 10 kişi hayatını kaybettiFransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti
BM genel sekreteri konuştu: BM iki rgubun yanında da yer almıyacakBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Venezuela’da yaşanan siyasi kriz konusunda BM’nin hiçbir grubun yanında yer almayacağını söyledi.
"Askeri müdahale yapabiliriz"ABD Başkanı Donald Trump basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Venezuela'ya asker göndermenin bir seçenek olduğunu kaydetti.
Soğuk savaş yeniden mi başlıyacakABD'nin INF anlaşmasından Rusya'yı suçlayarak çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Rus devlet başkanı açıklama yapmış "ABD çekiliyorsa bizde çekiliyoruz" demişti. Rusya Dışişleri Bakanı lavrov Bişkek Kırgız Rus Üniversitesin de konuya ilişkin konuştu.
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- 14:08 - Organize işler 1:10 puan Organize işler 2: 9 puan
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- 12:38 - Yeni askerlik sisteminin detayları
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