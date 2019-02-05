Pariste yangın: 10 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.