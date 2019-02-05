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Pariste yangın: 10 kişi hayatını kaybetti

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Pariste yangın: 10 kişi hayatını kaybetti
Fransa’nın başkenti Paris’te bir binada çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’in 16. bölgesindeki bir binada çıkan yangın sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.27 kişinin de yaralandığı yangına yaklaşık 200 itfaiye erinin müdahale etmeye devam ettiği kaydedildi.Yangının sebebi henüz bilinmezken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

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