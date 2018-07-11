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Paris'te final coşkusu

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Paris'te final coşkusu
Fransa'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı 1-0 mağlup ederek finale yükselmesi başkent Paris'te coşkuyla kutlandı.

Fransa'nın, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası yarı final maçında Belçika'yı mağlup ederek adını finale yazdırmasının ardından Paris sokaklarına akın eden futbolseverler sevinç gösterilerinde bulundu.

Paris Belediyesinin önünde kurulan dev ekranda maçı izleyen 20 bin Fransız taraftar ülkelerinin bayrakları ve flamaları ile heyecan dolu anlar yaşadı. Tezahüratlar yapan taraftarlar karşılaşmanın sonunda galibiyeti büyük sevinçle karşıladı.

Paris'in ünlü Charles de Gaulle Meydanı'nda toplanan yüzlerce futbolsever Fransa'nın galibiyetini dans ederek ve korna çalarak kutladı.

Lyon, Strazburg, Marsilya başta olmak üzere Fransa'nın çok sayıda kentinde final sevinci yaşandı.

Samuel Umtiti'nin attığı golle sahadan galip ayrılarak adını finale yazdıran Fransa, tarihinde 3. kez bu başarıyı yakaladı.

Fransa, bugün Hırvatistan ile İngiltere arasında oynanacak yarı finali kazanan takımla başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü finalde karşı karşıya gelecek.

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