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Paris Türk yapımı filmde!

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Paris Türk yapımı filmde!
Dünyaca ünlü isim Paris Hilton, geçen sene Haziran ayında Türkiye'ye gelmişti.

Antalya'da bir defilede  mankenlik yaparak uzun süre konuşulan Paris Hilton, meğer bir de filmde rol almış. ‘Paris’in Sırrı’ adlı Türk yapımı filmin Mart ayında vizyona gireceği duyurulurken dünyaca ünlü yıldız, "Türkiye'yi ve Türk halkını seviyorum. Filmimi İstanbul'da beyazperdede izlemeyi ümit ediyorum" dedi.

Filmin 6 yıl önce ‘Yarmani Moda Gurusu’ adıyla çekildiği, fakat vizyona girmesi için yetersiz bulununca rafta bekletildiği ortaya çıktı. Hilton'un Antalya'ya gelmesini fırsat bilen yönetmen, filmin eksiklerini tamamladıktan sonra 'Paris'in Sırrı' adıyla vizyonda yer almaya karar verdi. 

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