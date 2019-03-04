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Paris Kaçamağı

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Paris Kaçamağı
Günlerdir renkli paylaşımlarıyla mağazin gündemine oturan Şeyma Şubaşı'nın bu kezde Paris'te sevgilisi Guido Senia ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra tüm dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, bir süre önce Italyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Subaşı, verdiği bir röportajda Senia ile olan ilişkisini "İtalyan! Ama “İtalyan sevgili yaptım!” demek istemiyorum açıkçası. 2-3 ay önce tanıştığım biri arkadaşımdı zaten. Birkaç kere aynı ortamlarda bulunmuştuk. Boşandıktan sonra bir tık daha yakınlaştık" sözleriyle anlatmıştı.
PARİS'E GİTTİLER!
 İkili birlikte Fransa-Paris'e gitti. Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın Paris'te çekilmiş fotoğrafları Instagram'da ortaya çıktı.

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