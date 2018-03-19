Parayı Veren Hapisten Çıkıyor!

AKP’Lİ Şamil Tayyar’dan yargıya şok suçlama. Tayyar, birçok yerde, işadamlarının ‘itirafçı’ denilerek tahliye edildiği FETÖ borsası kurulduğunu öne sürdü. Bu borsada ‘milyon dolarların döndüğünü’ söyledi...

Sözcü gazetesinden Veli Toprak’ın haberine göre, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, canlı yayında FETÖ'yle mücadele konusunda çarpıcı eleştiriler yaptı.

Örgütün ‘ihanet kısmının' kaçmasına göz yumulduğunu söyleyen Tayyar, memleketi Gaziantep dahil birçok ilde ‘FETÖ borsası' kurulduğunu açıkladı. ‘Milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur' diyen Tayyar ekrandan şöyle konuştu:

Gaziantep'te çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde var bu. Ben milletvekiliyim her konuşmam suç duyurusudur. Bununla ilgili daha bugün suç duyurusunda bulundum, HSK teftiş kuruluna. Sadece televizyonda konuşmuyorum. HSK ne yapmış? Bir yerde problem var.