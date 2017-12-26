Yılbaşında sahneye çıkması için 1 milyon TL teklifi geri çeviren Hadise, 2018’e sevgilisi Aurelien Muller’le Paris’te girecek.

Her yeni yılı sahnede karşılayan Hadise, bu kez parayı değil, aşkı seçti. Konser için gelen 1 milyon TL’lik teklifi geri çeviren şarkıcı, 2018’i sevgilisi Aurelien Muller’le karşılayacak. Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde kamera karşısına geçtiği model sevgilisinin “Sana Paris’te unutamayacağın bir yeni yıl yaşatacağım” teklifini geri çevirmedi. Çevresindekilere “Her yılbaşında çalıştım, bu kez işi değil, aşkı seçiyorum” dediği öğrenilen şarkıcı ve sevgilisi, geçtiğimiz ay kaldıkları Plaza Athenee Hotel’de yeni yıla “Merhaba” diyecek.