Ajda Pekkan, Nargis adlı magazin dergisinin Haydar Aliyev Sarayı’ndaki 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Dergi sahibi Ülviye Mahmudova’nın doğum gününün de kutladığı gecede Pekkan sevilen şarkılarıyla Azeri sosyetesini eğlendirdi. Müziği Sevil Aliyeva’ya ait, sözlerini Fikret Koca’nın kaleme aldığı “Ana” şarkısını Azerice seslendiren Pekkan büyük alkış aldı. Konser sonrası Pekkan, konuklarla birlikte Bakü’deki Mugam Club’a gitti. Çalan şarkılarla coşan ünlü yıldız gönlünce dans etti. Pekkan’ın yanındakilere “Artık karar aldım, star kasıntısı olmayıp gördüğünüz gibi oynayıp coşacağım” dediği öğrenildi. Pekkan’ın bu hallerini Erol Köse, sosyal medya hesabında paylaştı.
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Ajda Pekkan, Azerbaycan’ın Nargis adlı magazin dergisinin 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki konser sonrası ünlü şarkıcı Mugam Club’a gidip gönlünce eğlendi.
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Parayı Bulunca Oynadı!Ajda Pekkan, Azerbaycan’ın Nargis adlı magazin dergisinin 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Haydar Aliyev Sarayı’ndaki konser sonrası ünlü şarkıcı Mugam Club’a gidip gönlünce eğlendi.
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