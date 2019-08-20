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PARASIZ KALDILAR

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PARASIZ KALDILAR
İngiltere'de bulunan bir mankenlik ajansının sahibi Rob Cooper, Aşk Adası ve Towie gibi reality şovlarla ünlenen kadın yıldızların, para kazanmak için zengin iş adamları ve ünlü futbolcularla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.

İngiltere'de bulunan bir modellik ajansının sahibi Rob Cooper, Aşk Adası ve Towie gibi reality şovlara katılan kadınların, programdan ayrıldıktan sonra, eski çalıştığı işlere geri dönmek istemediklerini ve daha çok para kazanmak için ünlü kadınlara zaafı olan iş adamları ve futbolcularla cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi.Rob Cooper, 2013 ve 2018 yılları arasında reality şovlarla ünlenen kadınların sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirtti.Aşk Adası'yla ünlenen Lauren Goodger, bir iş adamının kendisine cinsel ilişki için 40 bin pound teklif ettiğini ama bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Model Sophie Anderton da, kendisine bir iş adamından cinsel ilişki için yüklü miktarda para teklifi geldiğini ve seans başına 10 bin pound aldığını, toplam beş seans sonunda 50 bin pound kazandığını söyledi.Yarışmacıların, yarışma sonrası normal ve düşük ücretli işlerde çalışmayı onur kırıcı bulduklarını söyleyen Rob Cooper, ondan fazla ünlü kadının, ajanslardan kendilerine zengin adam bulduklarını anlattı.Çiftler, önce yemek yiyerek tanışıyorlar, daha sonra ilişki yaşayıp yaşamayacaklarına karar veriyorlar. İlişki yaşayan çiftler ise kendi aralarında sözleşme imzalıyor.1_hd.jpgpic_013.jpg13787943025.jpgsophie-anderton-4.jpg

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