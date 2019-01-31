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Parası bitince gala yapamadı

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Parası bitince gala yapamadı
"Organize İşler Sazan Sarmalı" filmi için 30 milyon lira harcayan Yılmaz Erdoğan, paraya sıkışınca galasız vizyona girme kararı aldı. Filmin kar etmesi için 5 milyon gişe yapması gerekiyor.

Yılmaz Erdoğan, başrolünü paylaştığı, yapımcılığını ve yönetmenliğini de yaptığı ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’ filmi için kesenin ağzını açtı.

30 milyon harcayarak 3 ayda çekilen filmden Yılmaz Erdoğan’ın kar etmesi için, 5 milyon lira gişe yapması gerekiyor. Dünya çapında takip edilen savaş filmlerinde harcanan bütçelerle yarışan film için, dar boğaza giren Erdoğan'ın, tasarruf etmek için de gala yapmayacağı ortaya çıktı.

Serinin ilk filmi olan ve 2005 yılında vizyona giren ‘Organize İşler’de 2 milyon 600 bin gişeyle 17 milyon 180 bin lira hasılat elde eden Erdoğan’ın, dağıtıcı firmadan bilet fiyatlarını artırması için baskı yapmasının sebebi de ortaya çıktı.

Eski sisteme göre zarar edeceği filmden yeni sisteme göre kar etmesi mümkün...

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