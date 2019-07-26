PARAMPARÇA EDECEĞİZ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yapılan güvenli bölge görüşmelerine değinerek "Fırat'ın doğusundaki terör örgütünü paramparça etmekte kararlıyız" dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yapılan Münbiç üzerine yapılan güvenli bölge görüşmelerine değinerek " Fırat'ın doğusundaki terör örgütünü paramparça etmekte kararlıyız" dedi. ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) F-35 adımına yanıt veren "ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ERBİL'DEKİ TERÖR SALDIRISI

"Pençe-1 ve Pençe-2 harekatlarıyla Fırat'ın doğusundaki teröristlerinde Kuzey Irak'la irtibatını kesmiş olacağız. Erbil'deki konsolosluk görevlimize saldırı, harekatımızın ne kadar isabetli olduğunun teyididir. Konsolosluk görevlimizi şehit eden teröristlerin tamamını da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla inlerinde etkisiz hale getirdik."

S-400 TESLİMATI

"Montaj ve eğitim safhalarının ardından Nisan 2020'de S-400 sistemlerini aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. ABD'nin aklıselimle davranacağını umuyorum. Ne pahasına olursa olsun Türkiye gemisinde delik, Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız. ( Suriye'de) Bugün bölgedeki yabancı güçlere güvenerek kabadayılık yapanlar, yarın ya toprağın altına girecek ya da zillete razı olacaktır."

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

"Ne şekilde sonuçlanırsa sonuçlansın biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Suriye'nin kuzeyindeki tüm aklıselim sahibi Kürt Arap Türkmen kardeşlerime sesleniyorum gelin PYD denen örgütü bir an önce tasfiye edelim. Amacımız teröristleri sınır hattındaki sarp dağlar yerine, sınırımızın hemen ötesindeki düz ovada karşılayıp engelleyecek bir güvenlik hattı oluşturmaktır. Bunu başardığımızda inşallah Kandil diye bir meselemiz de kalmayacaktır."

ABD'YE F-35 MESAJI: BAŞKA YERLERE DÖNERİZ

"F-35 ile ilgili 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. 4 taneyi Amerika'da pilotlara teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sayın Obama döneminde bize verilmesi gerekenleri alamadık. Amerika'nın kongresine sesleniyorum Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimiz zaman siz vermediniz. Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her tür anlaşmamızı yaptık verdiler. Siz yine de verecekseniz sizden de Patriot alırız dedik hala vermediler. Kongre müsaade etmiyor diyorsunuz. F-35 vermiyor musunuz o konuda da tedbirlerimizi alırız başka yerlere döneriz. Eli bağlı duramayız. Türkiye'de Bay Kemal veya dirsek temasında olan adamları yok Türkiye'de AK Parti var Cumhur İttifakı var."

KIBRIS SORUNU

"Artık kendimize ait 2 sondaj gemimiz var. Orada aramaları yapan bize ait gemilerimiz var. Onların bölgede çalışmasından beyler rahatsız. Niye? Burada biz uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa, deniz hukukuna göre atmamız gereken adımları attık ve atıyoruz. Kıbrıs'ta bizim soydaşlarımız var ve orada biz sıradan bir ülke değiliz. Kıbrıs'ta biz garantör ülkeyiz. Türkiye, Yunanistan, İngiltere garantör ülke, Avrupa Birliği adeta bir gözlemci ama hiçbir zaman da üzerine düşeni yapmamıştır."

FİLİSTİN MESELESİ

" İsrail'in Filistin'de pervasızca sürdürdüğü devlet terörüne karşı sessiz kalınmasını asla kabul etmiyoruz. İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. Filistinlilerin feryatlarına kulaklarını tıkayanlar, kendi değerlerini kendi elleriyle yıkanlardır"

AB'YE SESLENDİ: AYNI ANLAYIŞLA YAKLAŞMASINI İSTİYORUZ

"Biz AB'yi en büyük yol arkadaşımız olarak görüyoruz. Görmeye de devam etmek istiyoruz. Yeter ki Avrupalıların da aynı niyette olduğunu görelim. AB'nin de bize aynı anlayışla yaklaşmasını istiyoruz. Mülteci meselesiyle ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen rağmen, vize muafiyetine kadar kulağının üstüne yattıklarını biliyoruz. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz."