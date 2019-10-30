‘PARA KARŞILIĞI BİRİYLE EVLENMEYİ DÜŞÜNDÜM’ DİYEN ÜNLÜ KİM?

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan ünlü oyuncu, para karşılığı evlenmeyi düşündüğünü açıkladı.

Sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Öğrenciyken bir dönem İngiltere’de yaşayan Onur Büyüktopçu, orada kalmak için para karşılığı birisiyle evlenmeyi düşündüğünü canlı yayında itiraf etti.

'Kiralık Aşk' dizisiyle adını duyuran ardından da sunduğu 'Yemekteyiz' programıyla şöhretine şöhret katan Onur Büyüktopçu'dan şaşırtan bir itiraf geldi. Kanal D'nin magazin programı '2. Sayfa'ya konuk olan oyuncu, "İngiltere’de yaşarken orada kalmak için ‘şansımı deneyeyim burada kalayım’ diye düşündüm ama olmadı.

Bir dönem araştırdım bu işleri ama beni alan çıkmadı. Bu işler yurt dışında böyle. Orada kaldıkça belli bir süre sonra; ‘ben sana para vereyim benimle evlen, ben de burada oturma ve çalışma izini alayım para kazanayım’ diye düşünüyorsun. Kimseye bu teklifi yapmadım ama araştırdım, sonra düşündüm bana göre bir iş olmadığını anladım.

Çünkü evlenince 5-6 ay aynı evde yaşamak gerekiyormuş. ‘Hani evlendim, oturum izni aldım sen yoluna ben yoluma’ diye bir şey yok, ben de vazgeçtim" ifadelerini kullandı.