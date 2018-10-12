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Papaz Brunson'un duruşması başladı!

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Papaz Brunson'un duruşması başladı!
İZMİR'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezasıyla yargılanan ABD’li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4'üncü kez hakim huzuruna çıkacak.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava az önce başladı.

İZMİR’DE EV HAPSİNDE

Son duruşmanın ardından tutukluluğu 25 Temmuz'da ev hapsine çevrilen Brunson’un yargılandığı davanın duruşması Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılacak. Brunson’un evinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemleri sürerken evine duruşma öncesi ABD’li ziyaretçiler de geldi. 

5 YIL İSTENİYOR

ABD’li pastör Andrew Craig Brunson, İzmir’de Ekim 2016'da sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı ancak Aralık ayında FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla tutuklandı. Brunson hakkındaki iddianame Mart 2018'de hazırlandı, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi.

3 EKİM’DE AYM’YE BAŞVURDU

Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan ve bugüne kadar 3 kez hakim huzuruna çıkan Brunson’la ilgili İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Temmuz 2018’de dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Halen ev hapsinde tutulan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un tutukluluğa itirazları bugüne kadar reddedildi. İtirazların reddedilmesi üzerine Brunson'un avukatı Halavurt, bu kez de 3 Ekim’de bireysel başvuru hakkını kullanıp Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

 

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