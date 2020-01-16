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Papa Francis, Vatikan Devlet Sekreterliği'nde ilk kez kadın yönetici görevlendirdi

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Papa Francis, Vatikan Devlet Sekreterliği'nde ilk kez kadın yönetici görevlendirdi
Kendine özgü teokratik bir yapısı bulunan Vatikan'da devlet işlerini yürüten ve Papa’nın yakın çalışma çevresinden oluşan Devlet Sekreterliği'ne ilk kez bir kadın yönetici atandı.

Ezberleri bozan bir Papa portresi çizen 1. Francis, bir İtalyan avukatı, Vatikan'ın en önemli makamı olan Devlet Sekreterliği'nde yöneticilik üstlenecek ilk kadın pozisyonuna getirdi.

27 yıldır Vatikan'da çalışan Francesca Di GiovanniÇok Taraflı İlişkiler Müsteşarlığı'na atandı. 66 yaşındaki Di Giovanni, bu görevde Vatikan'ın Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer hükümetlerarası örgütlerle ilişkilerini koordine eden bölümü yönetecek.

Katolik Kilisesi'nde kadınlar rahiplik ve daha üstü dini görevler üstlenemiyor. 

Katolik Kilisesi'nin devlet örgütlenmesi Vatikan'da herhangi bir organizasyon ya da önemli görevde kadın bulunmuyor. 

Buna rağmen ilk Cizvit ve Güney Amerikalı Papa, kadınlara hem Katolik Kilisesi hem de Vatikan'da 'karar alıcı roller' verilmesi çağrısında bulunmuştu. 

Ancak böylesi lider pozisyonları rahipler, piskoposlar ve kardinallere ayrılmış durumda.

En üst makamda bulunan 1. Francis de kadınların rahipliğe atanmasını yasaklayan kilise öğretisine sahip çıkıyor.

Di Giovanni, Vatikan medyasına yaptığı açıklamada, atanmasının, 'Papa'nın kadınlara verdiği önemi gösterdiğini ve 1. Francis'in kadınların barış yapıcı, arabulucu ve şifacı gibi belli kabiliyetleri olduğu görüşüne katıldığını' dile getirdi.

Kadın avukat, "Bunlar erkek meslektaşlarımda da bulunan kabiliyetler olmakla birlikte, kadın olmamın bu göreve olumlu yansımasını umuyorum" dedi. 

Vatikan'ın Tarikatlar Meclisi Müsteşarı ve ruhban sınıfından olmayanlardan sorumlu bölümün iki müsteşar yardımcısı, kadın.

En önemli makam olan Devlet Sekreterliği ise hem iç bürokrasiyi hem de diğer ülkelerle diplomatik ilişkileri yönetiyor.

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