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PAOK'tan müthiş geri dönüş

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PAOK'tan müthiş geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında Yunanistan temsilcisi PAOK, konuk ettiği Rusya'nın Spartak Moskova takımını 3-2 yendi.

Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, 3. ön eleme turunun ilk ayağında iki maç sona erdi.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, Yunanistan temsilcisi PAOK, Rusya ekibi Spartak Moskova'yı konuk etti.

Toumba Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Spartak Moskova, 7. dakikada Ivelin Popov, 17. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 öne geçti. Önemli bir geri dönüşe imza atan PAOK, 29. dakikada penaltıdan Aleksandar Prijovic, 37. dakikada Dimitris Limnios ve 44. dakikada Dimitris Pelkas'ın ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Spartak Moskova, Quincy Promes'le bir penaltı atışından yararlanamazken, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan PAOK, rövanş öncesi avantaj sağladı.

Salzburg farklı kazandı
Sona eren diğer karşılaşmada ise Avusturya ekibi Salzburg, kendi adını taşıyan statta Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırladı.

Salzburg, biri penaltıdan olmak üzere Munas Dabbur'un iki golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan Salzburg, 81. dakikada penaltıdan Diadie Samassekou'nun fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Salzburg'da Zlatko Junuzovic, 83'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 

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