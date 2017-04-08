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Pankart asan CHP’lilere otomobilden kuru sıkı tabancayla ateş edildi

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Pankart asan CHP’lilere otomobilden kuru sıkı tabancayla ateş edildi
İstanbul Beykoz'da 'Hayır' pankartı asan CHP’li gruba, bir otomobilden kurusıkı tabancayla ateş edildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Kavacık Mahallesi Orhan Veli Kanık Caddesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, referandum çalışması kapsamında 'Hayır' pankartı asan aralarında CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan’ın da bulunduğu gruba, içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobilden kurusıkı tabancayla ateş açıldı. Ardından bu kişiler, araçlarıyla kaçtı.

CHP’li grubun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptakilerin ifadesini alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda bu kişilerin kaçtığı otomobili Çubuklu Mahallesi Şenevler’de durduran polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli ifadesi alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, "Gece 01.00 sıralarında 'hayır' pankartlarını ve Türk bayraklarını asmak için vinç yardımıyla çalışmamıza başladık. Bir araç sürekli parti müziği çalarak bizi taciz etmeye başladı. Araç iki kere bulunduğumuz yerden geçti. Üçüncü geçişlerinde ise bir kişi otomobilin sunroof üzerinden ateş etti. Diğeri de otomobilden inerek 2 kez bizim bulunduğumuz tarafa ateş etti. O sırada 20-25 kişilik gençlik kollarımız üyeleriyle bir korku ve panik havası yaşandı. Şu anda öğrendik kişilerin yakalandığını. Biraz sonra Emniyet MüdürlüğüEne giderek şikayet dilekçemizi ileteceğiz" dedi.

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