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PAMELA ANDERSON'DAN KAZ CİĞERİ ZAFERİ!

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PAMELA ANDERSON'DAN KAZ CİĞERİ ZAFERİ!
Mayfair kulübüne açık mektup yazan Pamela Anderson kaz ciğerinin "tam anlamıyla mide bulandırıcı" olduğunu söyledi.

OdaTv'nin haberine göre; İşletmenin yönetimine açık mektup yazan Pamela Anderson, kaz ciğerini Playboy Kulübü'nün Londra şubesinin menüsünden çıkartmayı başardı.
Bir aktiviste dönüşen oyuncu, internet üzerinden Londra Playboy Kulübü işletmesinin yöneticisi Steve Hight'a yönelik açık mektup yayımladı.
Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinin eski yıldızı, yazdığı mektupta gece kulübünün menüsünde kaz ciğeri bulunmasını, ürünün "gaddarca üretildiğini" belirterek kınadı.
Hayvan hakları savunucusu, "Kaz ciğerinde seksi hiçbir şey yok  bu sadece 'yağlı karaciğer' demek. Aslında, tam anlamıyla mide bulandırıcı" dedi:
"Bu etler, tatlı kazların ve ördeklerin boğazlarına sokulan metal hortumlarla ciğerleri şişinceye kadar beslenmeye zorlanarak üretiliyor ve (metal hortum) akciğerlerine de baskı uygulayarak nefes almalarını zorlaştırıyor." dedi.

 

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