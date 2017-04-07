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Pamela Anderson iç çamaşırı reklamında şov yaptı

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Pamela Anderson iç çamaşırı reklamında şov yaptı
Sahil Güvenlik dizisi yıldızı Pamela Anderson Coco de Mer'in iç çamaşırı reklamında verdiği seksi görüntülerle zamana meydan okudu.

 Üç ay sonra 50 yaşında girecek olan Pamela Anderson, iç çamaşırları içinde fit vücudunu sergiledi.

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