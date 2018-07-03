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Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

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Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı
Bursa’da bir kıraathaneye baskın yaptıkları iddia edilen bir grup Suriyeli ile vatandaşlar arasında kavga çıktı. Suriyelilerin pala ile saldırdığı olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri toplanarak olayı protesto etti.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir kıraathaneyi basan bir grup Suriyeli, 3 kişiyi pala ile yaraladı. Olayın ardından Suriyeli grup ve mahalleliler arasında kavga çıktı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yaklaşık 500 kişi toplanarak Suriyelileri protesto ett

Öfkeli mahalleli, Suriyelilere ait dükkanların camlarını kırdı. Polisin uyarıları üzerine kalabalık açıklama yaparak dağıldı. Kıraathaneyi basan Suriyeli grubun pala ile saldırı anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

 

i.

 

 

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