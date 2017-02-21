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Pakistan'da üç intihar saldırısı birden

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Pakistan'da üç intihar saldırısı birden
Çarseda kentindeki mahkeme binasına gelen teröristler, üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirdi. En az 4 kişinin öldüğü saldırılarda 12 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ölenler arasında bir avukat da var.

Geçen hafta ölümcül terör saldırılarına hedef olan Pakistan'da yeni patlamalar meydana geldi. Çarseda kentindeki bir mahkeme girişinde üç intihar saldırısı düzenlendi.

İlk gelen bilgilere göre, mahkeme binası önüne gelen intihar saldırganları içeri girmeye çalıştı. Polisin ateş açması üzerine saldırganlar kendilerini havaya uçurdu.

Saldırılarda en az 4 kişinin öldüğü bildiriliyor. Ölenlerden biri avukat.

Yaralı 12 kişi ise hastanelere taşındı.

Ülkede son 10 günde patlayan bombalar ve düzenlenen intihar saldırıları 100'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

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