  • BIST 89.898
  • Altın 192,661
  • Dolar 4,8175
  • Euro 5,6224
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKPSS sonuçları açıklandı!

Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 29 ölü

»
Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 29 ölü
Pakistan'ın Mastung ve Bannu kentlerindeki mitinglerde düzenlenen saldırılarda 29 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda ilk belirlemelere göre aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 29 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

Pakistan'da mitinge canlı bombalı saldırı: 12 ölü
Pakistan'da mitinge bombalı saldırı: 7 yaralı

Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Raisani'nin de aralarında bulunduğu 25 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından konuşan Durrani, miting sona erdikten sonra aracına bindiğini ve aracın etrafı partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasında uyarmıştı." diye konuştu.

Mitinglere saldırılar artıyor
Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi.

Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Peşaver'de geçen salı düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasında ise iki saldırı düzenlenmişti. Pakistan Tahrik-i İnsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldırıda 10 kişi, bir hafta sonraki ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizler Trump'a protesto düzenleyecek11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:17
  • Mars'a ayak basan ilk insan olacak10 Temmuz 2018 Salı 17:47
  • İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson istifa etti09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
  • Tayland'da 3 çocuk daha mağaradan çıkarıldı09 Temmuz 2018 Pazartesi 17:24
  • Menbiç'te patlama!05 Temmuz 2018 Perşembe 13:29
  • Yunanistan bir darbeciye daha iltica hakkı tanıdı!05 Temmuz 2018 Perşembe 12:10
  • Skandal! Robot Sophia hayal kırıklığı yaşattı01 Temmuz 2018 Pazar 08:52
  • Trump-Putin zirvesi ne zaman olacak?28 Haziran 2018 Perşembe 16:13
  • Hindistan’da uçak kazası: En az beş kişi yaşamını yitirdi28 Haziran 2018 Perşembe 16:01
  • Putin Erdoğan'ı Tebrik Etti25 Haziran 2018 Pazartesi 14:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim