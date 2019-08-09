PAKİSTAN HİNT FİLMLERİNE YASAK GETİRDİ!

Pakistan Başbakanlık Bilgi ve Yayıncılık Özel Asistanı Firdous Ashiq Awan, ülkedeki sinemalarda Hint filmlerinin gösteriminin yasaklandığını bildirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Hindistan ile Pakistan'ın aralarındaki diplomatik bağları azaltmaya karar vermesinden bir gün sonra, Pakistan tarafından Hint filmlerine yasak getirildi.