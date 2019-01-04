Pakistan devlet başkanı Ankara'da

Pakistan devlet başkanı Ankara'ya geldi.

Pakistan devlet başkanı İmran Han'ı cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı İmran han ile birlikte ortak açıklama yaptı.

İşte açıklamadan satır başları:

ERDOĞAN: Yapmış olduğumuz ikili görüşmeyle Türkiye – Pakistan arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız oldu. Bununla birlikte de geçmişten bugüne yarına neler yapabiliriz bunların değerlendirmesini yaptık. FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan’ın yüksek mahkemesinin aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Okulların maarif vakfına teslimi memnuniyet verici adımlardı. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum.

Göreve gelmesinin ardından ülkemize ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. Seçimlerde göstermiş olduğu başarı için de tebrik ediyorum.

Aynı zamanda bir sporcu. Kriket sporunda yıllarca ülkesini zaferden zafere taşıyan İmran Han’ın yeni başarılara yol açacağına inanıyorum.

Kendisi aynı zamanda tam anlamıyla bir Mevlana aşığı. Nitekim Konya Mevlana Ziyaretiyle de bunu kendileri de bana ayrıca ifade ettiler. Bizler de medyadan bunu takip ettik. Sayın Başbakan’ın Ankara’ya gelmeden önce Konya’da Mevlana’nın kabrini ziyaret etmesi bu muhabbetin nişanesidir.

Türkiye dün olduğu gibi yarın da Pakistan’ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Pakistanlı kardeşlerim de ülkemizde güçlü dayanışma içerisindedir.

Bugün sayın Başbakan ile yaptığımız görüşmelerde ilişkilerimizin tüm boyutlarını gözden geçirdik. Bunun yanında çok önemli bir adım atıyoruz. O da daha önce başlamış olduğumuz üçlü İstanbul zirvesi olarak devam eden Afganistan Pakistan Türkiye zirvelerini kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz. Böylece üçlü İstanbul zirvesinde inşallah en yakın zamanda ki 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul’da gerçekleştireceğiz.

Çünkü Afganistan Pakistan Türkiye arasındaki üçlü zirve inanıyorum bir çok sıkıntıların aşılmasına vesile olacaktır.

Eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi gözden geçirdik. Ve bölgesel gelişmeleri ele aldık. Uluslararası konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Suriye’de meydana gelen malum gelişmeleri değerlendirme fırsatımız oldu. Türkiye ve Pakistan ekonomi işbirliği teşkilatı ve D8 gibi uluslararası platformda dayanışma içerisindedir.

Tabi en önemli konulardan bir tanesi de savunma sanayii ile ilgili attığımız, atacağımız adımlardır. Bizim Pakistan’dan aldığımız eğitim uçaklarına yönelik çalışmalar, bizim MİLGEM ile ilgili yapmış olduğumuz satışlarımız, ATAK helikopteriyle ilgili yapmakta olduğumuz çalışmalar; bunları görüşme imkanımız oldu.