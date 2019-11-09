PAHALILIK MEMURA PAÇALI DON GİYDİRDİ!

Hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntı nedeniyle “Paçalı don eylemi’’ yapan memurlar, “Donumuza kadar sömürülüyoruz’’ diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Memurlar hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntı nedeniyle ‘'Paçalı don eylemi'' yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylem yapmalarına izin verilmeyen memurlar, Ankara'da Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde ‘'Donumuza kadar sömürülüyoruz'' diyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Pantolonlarının üzerine paçalı don giyen memur ve işçiler, pankartlarla ekonomik sıkıntıyı protesto etti.

Büro Hizmet Kamu Sendikası'na bağlı memurlar, İstanbul'da 4 kişinin geçim derdi nedeniyle intihar ettiğini hatırlatarak, “Ekonomide geldiğimiz son nokta vahim boyuta ulaşmıştır'' dedi. Eyleme katılan Basın İş Sendikası temsilcileri de, “İktidara göre ekonomi uçuyor. Pembe tablolar çiziliyor. Aslında uçtuğumuz falan yok, tepe üstü çakıldık” dedi. Açıklamada doğalgaz, elektrik gibi harcamalar için “Güncelleme adı altında kamufle edilmiş vergi enjekte edildiği de savunuldu.

YENİ VERGİLER GELDİ

Açıklamada şöyle denildi: “Dijital hizmet, değerli konut, konaklama vergileri gibi hayatımıza yeni vergi düzenlemeleri geldi. Başarısızlığının bedeli dar gelirli kesime fatura ediliyor. Trilyonlarca lira vergi toplandı ama ortada gözle görülür bir dikili ağaç yok. Yandaş müteahhitlere Hazine ve müşteri garantili tünel, otoban, köprü, havaalanları yaptırarak bunları da milletin sırtına yüklediler. Bu gidişle korkarız vergi, harç ve zam adı altında donumuza kadar haraç alınacak.”