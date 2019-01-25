Özyeğin'in ofisinde kahve kuyruğu

Fiba Holding Yönetim kurulu başkanı Hüsnü özyegin önceki gün ofisinde misafirleri ni ağırladı.
Özyeğin in bilgi birikim ve iş dünyası ndaki tecrübe lerini paylaştığı dost sohbetine katılanlar arasında Murat Kolbaşı, Zuhal Mansfield, Faruk Süren ve Sibel Kaya da vardı.
Konuklara okkalı Türk kahvesi ikram edildığinde ise mini bir kuyruk oluştu
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