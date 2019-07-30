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ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!

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ÖZTÜRK ÖZEL'DEN YENİ PARTİ SİNYALİ!
CHP'den ihraç edilen Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir parti kuracaklarını açıkladı.

CHP'den ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, daha merkezde, koşulsuz parti içi demokrasiyi esas alan, milli bir oluşumu hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurma hazırlıkları gündemdeki yerini korurken, Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, yeni bir parti kuracağını açıkladı.

"HERKES BİZİM FARKIMIZI ANLAYACAK"
Yeniçağ'da yer alan habere göre; Yılmaz, yeni partiye ilişkin şunları söyledi:

"Biz şu an yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Basında çıkan haberlerle ilgimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Milletin karşına çıktığımızda herkes bizim farkımızı anlayacak. Geniş bir çalışma ekibimiz var. Bütün kesimlerden insanlar var aramızda. Her türlü insanın kendini kolayca ifade edebileceği merkez bir yapı inşa ediyoruz. Partilerdeki genel başkan sultasını kıracağız. Mevcut partilerin hepsi bir birinin kopyası. Bu konudaki çalışmalarımızı görünce demokrat düşünen insanlar bize hak verecektir"

YILMAZ'IN CHP'DEN İHRACI
Öztürk Yılmaz, 'Ezan Türkçe okusun ben anlayayım. Kuran okunsun. Benim dilim her tarafta konuşulsun' sözleri sonrası büyük tepki çekmiş ve CHP'den ihraç edilmişti. İhraç sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunan Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu "diktatör" olarak tanımlamıştı.

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