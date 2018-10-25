Özpetek'e 18 yaş sınırı

Ferzan Özpetek'in yarın vizyona girmesi beklenen son filmi Napoli'nin Sırrı'na Türkiye'de 18+ yaş sınırı getirildi.

Dünya çapında tanınan yönetmen Ferzan Özpetek’in son filmi Napoli’nin sırrı, yarın vizyona giriyor. Geçtiğimiz Aralık ayında İtalya’da sinemaseverlerin karşısına çıkan ve aynı zamanda İtalya’nın Oscar aday adayı olan Napoli’nin Sırrı erotik sahneleriyle de konuşulmuştu.

BEKLENEN OLDU

Daha önce özel gösterimde filmi izleyenler, 18+ yaş sınırının getirilebileceğine dair yorumlarda bulunmuştu.

Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Maria Pia Calzone, Luisa Ranieri ve Isabella Ferrari’nin yer aldığı film, Türkiye’de 18+ yaş sınırıyla vizyonda olacak.